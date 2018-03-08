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Захарова назвала основные секреты своей женственности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 8 марта рассказала в интервью ТАСС о секретах своей женственности.

Как отметила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства, ей нравится носить обувь на высоком каблуке, причем это предпочтение передалось ей от бабушки. «Моя бабушка всегда ходила на каблуках, как правило, это был невысокий каблук или танкета. Вплоть до самого последнего года ее жизни у нее «нога была оформлена», — призналась Мария Захарова.

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Вместе с тем она выступает против навязанных стандартов стиля и считает проявление несвободы «навязывание всем одной концепции того, во что нужно одеваться». Так, пресс-секретарь не прибегает к услугам стилистов, когда выступает на брифингах и посольских приемах, поскольку считает этот формат не «выходом в свет», а работой. Мария Захарова отметила, что на подобных мероприятиях она старается сохранить стиль Casual.

Представитель МИДа также призналась, что по долгу службы ей приходится оставаться на связи в любое время суток. «Бывают ситуации, когда понимаешь — пока не отреагируешь, спать ложиться нельзя, и мои комментарии действительно могут появиться и в два часа ночи», — сообщила она. Однако отдыхать первая леди российской дипломатии предпочитает, наводя красоту в своем доме и организуя пространство. «Мне нравится отдых, но при этом он должен быть созидательным», — пояснила Мария Захарова.

Помимо основной работы официальный представитель МИДа занимается творчеством. Популярность приобрели ее песни «Верните память» и «Я ищу тебя» в исполнении Наргиз и Александра Когана. При этом работа в международной политике также является вдохновением для Марии Захаровой: «Не скидывайте со счетов и работу: большое количество эмоций, но не обо всем можно говорить», — признается она.

Мария Захарова также призналась, что очень любит цветы и ей нравится проводить свободное время в ботаническом саду или в оранжереях. Ей дарили множество цветов, но она еще никогда не держала в руках эдельвейс. «Я читала о нем очень много, потому что он считается цветком рожденных в декабре, он растет в горах. Ни разу не видела его вживую», — рассказала пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил женщин страны с 8 Марта и пожелал им самых красивых цветов, а также искренних слов любви и восхищения.

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