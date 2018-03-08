Кузнецова поздравила женщин с 8 Марта

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поздравила женщин с Международным женским днем. Поздравление было опубликовано на сайте омбудсмена.

Кузнецова также рассказала о важности материнства.

«Ведь всё самое прекрасное расцветает в женщине, когда она становится мамой. Мне хочется сказать об особой миссии материнства. Мы часто говорим, что забота о детях — это забота о нашем будущем», — сказала она.

Детский омбудсмен пожелала, чтобы женщин и матерей всегда слышали.

«Я очень хочу, дорогие женщины, дорогие мамы, чтобы вас слышали. Услышать маму — значит услышать будущее», — отметила Кузнецова.

Ранее было опубликовано поздравление с 8 Марта президента России Владимира Путина. Он отметил способность женщин прощать, а также безграничность материнской любви.