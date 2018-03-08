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Дискриминацию женщин в ООН назвали величайшей проблемой современности

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Фото: Global Look Press/Wang Ying/Xinhua
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что международному сообществу нужно преодолеть серьезные препятствия в борьбе с дискриминацией и эксплуатацией женщин. В своем послании к 8 Марта он заявил, что достижение гендерного равенства, а также расширение прав и возможностей женщин «являются незавершенной задачей нашего времени и величайшей проблемой в области прав человека в сегодняшнем мире».

Он привел данные, согласно которым правовой защиты от домашнего сексуального насилия лишены свыше 1 млрд женщин по всему миру. По словам Гутерриша, разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами в мире доходит до 40%.

Генсек ООН обратил внимание на масштабы распространения сексуальных домогательств и надругательств, которые происходят «на рабочем месте, в общественных местах и частных домах даже в тех странах, которые гордятся своими достижениями в области гендерного равенства». Он признал, что эта проблема не обошла стороной и всемирную организацию, которая призвана служить «примером для всего мира».

Напомним, ООН 27 февраля открыла горячую линию для пострадавших от домогательств сотрудников. Как рассказал журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, решение о запуске было принято после того, как руководству организации поступило большое количество жалоб на неподобающее поведение персонала.

В 2017 году в США разгорелся один из самых громких секс-скандалов за всю историю. Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес известных актеров, политиков и бизнесменов начались после публикации в издании The New Yorker результатов расследования о кинопродюсере Харви Вайнштейне. Порядка 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Мира Сорвино и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах.

После скандала с Вайнштейном в сексуальных домогательствах обвинили экс-президента США Джорджа Буша-старшего, Кевина Спейси, Чарли Шина, Пола Хаггиса, Сильвестра Сталлоне и многих других известных мужчин.

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