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КНДР заподозрила генсека ООН Гутерриша в лунатизме

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Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
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Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости продолжения давления на Пхеньян вызывало недоумение в постпредстве КНДР при международной организации.

Гутерриш заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что в целях денуклеаризации Корейского полуострова государствам необходимо продолжать давление на Северную Корею, но указал и на потепление отношений между Кореями.

В постоянном представительстве КНДР при ООН посоветовали генеральному секретарю ООН не вести себя «подобно лунатику» и назвали его высказывания безрассудными, передает ТАСС.

«Это ни что иное, как абсурдные измышления, непозволительные для генерального секретаря ООН, которые вынуждают нас задаваться вопросом о том, что за прихвостень представляет Организацию Объединенных Наций», — говорится в заявлении постпредства КНДР при ООН.

Ранее КНДР обвинила США в попытках помешать улучшению отношений с Южной Кореей. В последние месяцы между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление, однако оппозиционные партии Южной Кореи выступили с критикой намерения президента нанести визит в КНДР и встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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