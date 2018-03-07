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Профессор Гарварда уволился после обвинений в домогательствах

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Фото: Getty Images/Paul Marotta
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Профессор Гарвардского университета Хорхе Домингоз подал заявление об увольнении на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Я увольняюсь из Гарварда в конце этого семестра. Для меня было честью служить этому университету», — цитирует телеканал письмо профессора своим коллегам.

По данным телеканала, Домингез преподавал в Гарварде с 1972 года. В настоящий момент Домингез является фигурантом расследования о сексуальных домогательствах, в которых его обвиняют от 10 до 20 женщин. Инциденты имели место на протяжении 1979-2015 годов.

Осенью 2017 года газета The New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. После скандала с Вайнштейном обвинения в домогательствах были высказаны в адрес ряда известных представителей киноиндустрии, а также влиятельных журналистов и политиков.

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