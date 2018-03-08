Медведев пожелал россиянкам на 8 Марта цветов и поддержки мужчин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им самых красивых цветов, искренних слов любви и восхищения, а также поддержки со стороны мужчин. Видеозапись поздравления опубликована на сайте правительства.

По мнению главы российского кабмина, Международный женский день является особым поводом выразить благодарность женщинам.

«От всей души поздравляю вас с весенним праздником — днем 8 Марта… Спасибо за то, что вы всегда рядом, что вы наполняете наш мир теплом, заботой и красотой», — сообщил Дмитрий Медведев.

Премьер пожелал женщинам меньше уставать, чаще улыбаться и каждый день слышать слова любви и восхищения. «Ведь наши бабушки и мамы, жены и дочери, наши коллеги заслуживают искренних комплиментов и самых красивых цветов», — подчеркнул глава правительства.

Российских женщин с 8 Марта также поздравила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен пожелала женщинам всегда быть услышанными.