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Цветы распустились на башнях Московского Кремля 8 Марта

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Цветы расцвели на башнях Московского Кремля в Международный женский день 8 Марта, это стало возможным благодаря технологии дополненной реальности. Новые «арт-объекты» можно увидеть на многочисленных видеороликах в Сети.

Цветы «распускаются» на башнях Кремля при наведении на них камер смартфонов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Виртуальные букеты видны, если установить на смартфон приложение. На стене Кремля рядом со Спасской башней можно увидеть интерактивную праздничную открытку с картой России и надписью «Вам, любимые!».

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поздравила женщин с Международным женским днем. 

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