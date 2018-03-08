Посольство России в США поздравило сотрудниц Госдепа с 8 Марта

Сотрудниц Госдепартамента США с Международным женским днем на своей странице в Facebook поздравило посольство России в США, одновременно подвергнув ведомство критике за распространение недостоверных сведений о РФ.

Посольство напомнило о потоке фейковых новостей «о жестокостях России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о «газовом героизме» Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения «Оскаром» истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля». Российская дипмиссия указала на распространенную Госдепом дезинформацию об организации встречи Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее сообщил, что российская сторона предложила госсекретарю США Рексу Тиллерсону встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Эфиопии, где оба дипломата будут находиться одновременно. 2 марта Москва направила в Госдеп соответствующий запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном, но ответа не получила, сообщает РЕН ТВ.

Однако представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила представителям СМИ, что запроса от РФ не поступало.

Посольство РФ отмечает, что Науэрт, как правило, пристально следит за событиями в мире и тем, что происходит внутри внешнеполитического ведомства США, «однако в последние пару дней в ее ведомстве как будто что-то сломалось».

Ранее Сергей Лавров заявил, что необходимо тщательно проверять факты, прежде чем обвинять Дамаск в нанесении ударов по Восточной Гуте.