Синоптики рассказали о погоде в Москве на 8 марта

В Москве в Международный женский день ожидается переменная облачность без осадков и от 3 до 5 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Подмосковье днем ожидается от минус 2 до минус 7 градусов. В ночь на 9 марта температура в столице может опуститься до минус 12 градусов.

Ранее сообщалось, что суббота, 10 марта, станет самым теплым днем с начала весны в Москве. По данным синоптиков, ночью минимальная температура будет минус 6–8 градусов, днем — минус 2–4 градуса. Однако 11 марта уже похолодает на 2–3 градуса.