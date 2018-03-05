МЧС распространило штормовое предупреждение по Тюменской области

Пресс-служба регионального ГУ МЧС распространило штормовое предупреждение на юге Тюменской области и в Тюмени, предупреждение действует до 7 марта.

В нем говорится, что днем 6 марта и в ночные часы 7 марта на юге Тюменской области и в Тюмени ожидаются метели, снег с дождем, гололедные явления, скорость ветра при порывах может достигать 15–20 м/с, метель. «В дневные часы 7 марта осадки ослабеют, сохранится порывистый ветер, местами 15–20 м/с», — говорится в сообщении на сайте МЧС.

Спасатели предупреждают, что при подобных неблагоприятных условиях повышается вероятность переохлаждения людей, возможен рост числа дорожно-транспортных происшествий в связи гололедицей и снежных заносов на дорогах. Автолюбителям рекомендовано по возможности избегать поездок на дальние расстояния.

2 марта Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в ЦФО.