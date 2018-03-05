Облачная и снежная погода ожидается в Москве

Жителей Москвы и области в понедельник, 5 марта, ожидает снежная и облачная погода, синоптики сообщили, что днем в мегаполисе будет минус 8 – минус 6 градусов. В ночь на вторник значительно похолодает – температура воздуха опустится до минус 17 градусов.

В течение дня будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. «Днем -8..-6 градусов, облачно, небольшой снег, местами гололедица» – приводит ТАСС сообщение метеорологов.

Атмосферное давление в понедельник составит 746 мм ртутного столба.

В воскресенье на российскую столицу обрушился мощный снегопад, в Москве выпало более половины месячной нормы осадков.