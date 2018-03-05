Прямой эфир

Облачная и снежная погода ожидается в Москве

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей Москвы и области в понедельник, 5 марта, ожидает снежная и облачная погода, синоптики сообщили, что днем в мегаполисе будет минус 8 – минус 6 градусов. В ночь на вторник значительно похолодает – температура воздуха опустится до минус 17 градусов.

В течение дня будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. «Днем -8..-6 градусов, облачно, небольшой снег, местами гололедица» – приводит ТАСС сообщение метеорологов.

Атмосферное давление в понедельник составит 746 мм ртутного столба.

В воскресенье на российскую столицу обрушился мощный снегопад, в Москве выпало более половины месячной нормы осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве выпало 16 см снега за сутки
Собянин рассказал о нехватке снегоплавилок в столице

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017