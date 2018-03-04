Прямой эфир
Сюжет:

В Москве выпало 16 см снега за сутки

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 16 см снега выпало в Москве за 22 часа, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ближайшие 12 часов в Москве выпадет более 20 см снега. В связи с обильными осадками на дороги столицы вышли службы городского хозяйства, которые справились со снегопадом.

«На улицах города не было заторов автомобильного транспорта, тротуары были почищены. За прошедшие сутки вывезено более 1 млн куб. м снега», — приводит слова Бирюкова РИА «Новости».

Он отметил, что на улицах Москвы в круглосуточном режиме продолжают работать около 11 тыс. единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники. По словам Бирюкова, работы по уборке снега будут продолжены.

Согласно прогнозам синоптиков, 7–8 марта в Москве ожидается очередной снегопад. Ожидается, что в столице выпадет около 7–10 см снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сильный снег и 8 градусов мороза ожидают москвичей в воскресенье
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в ЦФО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017