В Москве выпало 16 см снега за сутки

Порядка 16 см снега выпало в Москве за 22 часа, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ближайшие 12 часов в Москве выпадет более 20 см снега. В связи с обильными осадками на дороги столицы вышли службы городского хозяйства, которые справились со снегопадом.

«На улицах города не было заторов автомобильного транспорта, тротуары были почищены. За прошедшие сутки вывезено более 1 млн куб. м снега», — приводит слова Бирюкова РИА «Новости».

Он отметил, что на улицах Москвы в круглосуточном режиме продолжают работать около 11 тыс. единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники. По словам Бирюкова, работы по уборке снега будут продолжены.

Согласно прогнозам синоптиков, 7–8 марта в Москве ожидается очередной снегопад. Ожидается, что в столице выпадет около 7–10 см снега.