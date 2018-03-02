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Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в ЦФО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На выходные на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО) объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. 

По данным синоптиков, в субботу, 3 марта, наиболее сильный ветер и снегопад будут наблюдаться на территории Смоленской, Брянской и Белгородской областей. 

К воскресенью, 4 марта, погода ухудшится в большинстве областей ЦФО, в том числе и в столичном регионе. 

«В Москве и Московской области, ожидается снег, местами сильный, ветер с порывами 15–20 м/с, метель, снежные заносы на дорогах, на юге округа с мокрым снегом и налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении. 

Как писал портал iz.ru, согласно прогнозу экспертов центра «Фобос», за первые выходные марта в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков. 

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