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Синоптики рассказали, когда ослабнут морозы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ослабление морозов в Москве и Московской области ожидается к выходным 3–4 марта, сообщили в погодном центре «Фобос».

«Весны ждать не стоит, март — зимний месяц. Но к выходным потеплеет, местами ночью будет до –10, днем около –5 градусов, с небольшим снежком и облачной погодой», — приводит «РИА Новости» заявление специалиста погодного центра.

Он отметил, что в первой декаде марта существенных сдвигов в температуре не предвидится, однако начиная с грядущих выходных наметится устойчивый тренд на ослабление мороза.

Напомним, в последнюю неделю февраля в Москве и области установились крепкие морозы, которые раз за разом били рекорды ночной температуры. Синоптики отметили, что центральная часть России, а также часть Европы оказались во власти сибирского циклона. Он уже вызвал небывалые снегопады в ряде европейских стран, осложнил работу аэропортов и городского транспорта.

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