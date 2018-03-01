Синоптики рассказали, когда ослабнут морозы в Москве

Ослабление морозов в Москве и Московской области ожидается к выходным 3–4 марта, сообщили в погодном центре «Фобос».

«Весны ждать не стоит, март — зимний месяц. Но к выходным потеплеет, местами ночью будет до –10, днем около –5 градусов, с небольшим снежком и облачной погодой», — приводит «РИА Новости» заявление специалиста погодного центра.

Он отметил, что в первой декаде марта существенных сдвигов в температуре не предвидится, однако начиная с грядущих выходных наметится устойчивый тренд на ослабление мороза.

Напомним, в последнюю неделю февраля в Москве и области установились крепкие морозы, которые раз за разом били рекорды ночной температуры. Синоптики отметили, что центральная часть России, а также часть Европы оказались во власти сибирского циклона. Он уже вызвал небывалые снегопады в ряде европейских стран, осложнил работу аэропортов и городского транспорта.