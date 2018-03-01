Гидрометцентр пообещал весну к концу марта

Климатическая весна в столицу придет в конце марта, предупредил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.



«Март, в принципе, зимний месяц», — отметил он.



По его словам, дневная температура перейдет в плюс ориентировочно 28 марта, но ночные температуры еще будут отрицательными.

«В начале марта нужно рассчитывать на душевное тепло, а не на атмосферное», — заключил Вильфанд.



До 6 марта в Москве среднесуточные температуры будут ниже нормы на 7–8 градусов. Кратковременное потепление придет в столичный регион на Международный женский день, но долго не продержится, уточняет РБК.