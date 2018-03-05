Более трети мартовской нормы осадков выпало в Москве

За последние 36 часов в Москвы выпало более трети месячной нормы осадков, информирует Гидрометцентр России.

Как пишет «Интерфакс», к 6:00 утра прирост осадков на базовой столичной метеостанции на ВДНХ достиг 12 мм, составляет 35% месячной нормы в 34 мм.

Днем 5 марта в столичном регионе ожидается небольшой снег и температура 6–8 градусов ниже нуля. Атмосферное давление составит от 734 до 746 мм рт.ст.

Ранее портал iz.ru писал, что в ночь на 6 марта температура воздуха в Москве опустится до –17 градусов.