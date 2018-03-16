Боевой «Песец»

Конкурс названий для безымянной пока военной техники, организованный по инициативе Минобороны, завершается в пятницу, 16 марта. Один из лидеров – предложенная Рамзаном Кадыровым ракета «Пальмира». Имена, которые, вероятнее всего, получит новое российское оружие, лучшие идеи, озвученные по этому поводу политиками и пользователями соцсетей, а также байки и факты о названиях других образцов вооружения – в материале портала iz.ru.

По мнению пользователей, лучше всего для боевого лазерного комплекса, новой крылатой ракеты неограниченной дальности и беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой подходят названия «Горыныч» (18,22% голосов), «Пальмира» (16,04%) и «Лещ» (25,75%). Кстати, еще утром последнего дня голосования в этой номинации лидировал «Карась», но к середине дня «Лещ» вырвался вперед. Аутсайдерами оказались «Былина», «Оттепель» и «Песчанка», не набравшие и десятой доли процента.

Чтобы в мире было тихо

1 марта, выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин заявил, что у новейших видов отечественного оружия пока нет названий. Глава государства предложил тем, кто интересуется военной техникой, подумать над этим вопросом.

Сначала Минобороны предложило отправлять идеи через форму на сайте. После чего за самые популярные и лучшие, по мнению экспертов министерства, варианты началось голосование. Изъявлять волю можно было без регистрации неограниченное количество раз, но с разных устройств (или IP).

К сожалению, предложенный корреспондентом iz.ru элегантный вариант ракеты «ПРОклятие» до голосования не дошел. Зато в него попали «Сталин» и «Монарх» для той же ракеты, «Учитель» и «Лоза» для лазера, а также «Язь» и «Шептун» для морского дрона. Политики и пользователи соцсетей озвучили еще больше интересных и актуальных текущему моменту названий. В основном, правда, творческие подвиги коснулись ракеты.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, например, вспомнил о богатырях, которые «охраняли Русь». С его точки зрения, крылатой ракете и подводному беспилотнику стоит присвоить имена «Муромец» и «Добрыня».

А коллега Дрозденко из Краснодарского края Вениамин Кондратьев произнес следующее: «Ядерный «Атаман» на защите мира во всем мире».

Идею назвать ракету «Пальмирой» Рамзан Кадыров обосновал тем, что название сирийского города, который был освобожден от террористов при поддержке российских ВКС, переводится как «чудо». Чудо и мир, по словам главы Чечни, старались сохранить российские военнослужащие, которые «сражались со злом».

Песец_4 Новую ракету предлагают назвать «Голубь мира», «Американская мечта», «Тишина» Фото: ИЗВЕСТИЯ

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев также выступил в роли генератора идей. Его вариант — «Голубь мира».

Не смог пройти мимо всеобщей дискуссии и первый замглавы фракции «Единой России» Адальби Шхагошев. «Мировое сообщество должно понимать, для чего мы создаем эту ракету: чтобы в мире было тихо и спокойно», — отметил законодатель и предложил в качестве наименования «Тишину».

Этот вариант, кстати, оказался на третьем месте по популярности. Его лишь на 1,07% обошел «Император» и на 5,08% – кадыровская «Пальмира». Правда, штатного военного эксперта портала iz.ru смутило то, что одна «Тишина» на вооружении армии уже стояла. Бесшумный стрелково-гранатометный комплекс использовался советскими военнослужащими во время войны в Афганистане. Нужно ли после этого очищать права на бренд, большой вопрос.

Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров оказался наиболее креативным. Он придумал два названия для изделий — «Американская мечта» и «Песец» (занял 15 место при голосовании). «Кстати, заметьте, два названия образуют словосочетание», — обратил сенатор внимание «Коммерсанта».

Предлагали названия и американцы. В ответ на пост российского посольства в Твиттере пришло много вариантов советской и перестроечной тематики: «Гулаг», «Трусы Брежнева», «Перестройка», «Гласность» и «Очередь за хлебом». Говорили и о современности: «Любовь Путина», «Из России с любовью», «Повелитель времени» и «Прощай, Америка». Вспомнив о разногласиях России с антидопинговым ведомством, один из пользователей предложил название WADA.

Опережая других политиков, помощник президента России Владислав Сурков предложил назвать оружие «Гиви». Это позывной Михаила Толстых — убитого командира батальона «Сомали», который участвовал в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев. «Есть такой герой», — сказал Сурков. В голосование этот вариант не попал.

Удар «Володи»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян откликнулась на призыв Путина одной из первых: «Новейшая ракета «Володя». И по-русски, и вежливо, и с юмором, и с намеком». Депутат Госдумы Наталья Поклонская скромно предложила назвать боевой лазерный комплекс «Крым», а подводный дрон — «Севастополь» (22 место по результатам интернет-голосования).

Песец_3 Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила назвать боевой лазерный комплекс «Крым» Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пользователи соцсетей тоже включили воображение. И если убрать мат и всякие оскорбительные выражения, то остаются, в частности, такие варианты: «Чебурашка» (шестое место на конкурсе названий ракеты), «Саечка», «Осиновый кол», «Душечка», «Мельдоний», «Консенсус», «Василек» (девятая строчка на выборах имени лазера – опять же был такой миномет, применявшийся в Афганистане). А вот, видимо, крик души одного из комментаторов: «Настаиваю на названии крылатой ракеты — «Татьяна». Во-первых, это красиво, во-вторых, так зовут мою жену, в-третьих, спорить с Татьяной бесполезно и опасно!»

Голосовать могли не только жители России, но и интернет-пользователи из ближнего и дальнего зарубежья.

«Приз» с «Экстазом»

В целом какого-то единого принципа, которым пользуются при выборе наименований для оружия, нет. В России образцы вооружений называли, например, в честь их создателей. Так, танк Т-90 («Владимир») получил имя главного конструктора Владимира Поткина. Есть и целые «цветочные» (артиллерийские), «животные» (ручные огнестрельные), «речные» (противовоздушной обороны) серии.

В одних названиях можно узнать природные явления — реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо». А другие явно чисто ассоциативные. Но не обходится и без юмора — иногда даже кажется, что российские и советские инженеры просто хотели потроллить потенциального врага: корабельная радиолокационная станция «Позитив», ручной огнемет «Приз», неконтактный взрыватель «Полуфинал», светозвукошумовая граната многократного действия «Экстаз», ракетный комплекс «Молодец», наручники «Нежность», бронированная медицинская машина «Травматизм».

Песец_2 Боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны БМ-13 «Катюша» на Красной площади в Москве во время торжественного марша, посвященного легендарному параду 7 ноября 1941 года Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Происхождение некоторых названий крайне любопытно. Вот всем известная «Катюша» — это прозвище, которое изначально получила БМ-13 — боевая машина реактивной артиллерии. Солдаты Третьего рейха называли ее «оргАн Сталина» или из-за звука, издаваемого оперением ракет, или из-за схожести пусковой установки с органными трубами, или и того и другого вместе. Но почему именно «Катюша»? По одной из версий, один из первых эпизодов применения этой машины — залп 14 июля 1941 года по скоплению немецких войск на Базарной площади города Рудня в Смоленской области. Стреляли с высотки, и у бойцов возникла ассоциация с песней «Катюша», где есть слова «на высокий берег на крутой». После обстрела Рудни красноармеец на батарее удивленно воскликнул: «Вот это песенка». «Катюша», — ответил сержант Андрей Сапронов.

Еще одно неформальное название закрепилось за принятой на вооружение в 1984 году одноствольной автоматической авиационной пушкой ГШ-301. Ее прозвали «Балериной». Как пишет еженедельник «Военно-промышленный курьер», во время государственных испытаний один из членов комиссии пошутил, что новая пушка весит столько же, сколько положено весить выходящей на сцену танцовщице.

«Кикимора» на Mercedes

Что касается происхождения официальных названий, то внимания среди прочих заслуживает танк «Армата». Возможно, первая часть «АРМ» имеет отношение к латинскому armare — «вооружать», а вторая «АТА» — в тюркских языках означает «отец». «Получается что-то вроде отца оружия или даже силы предков», — заметил военный эксперт Алексей Басов.

История присвоения некоторых названий изобилует слухами и легендами. Так, «Комсомольская правда» поведала, что однажды создатели сложной электронной системы управления ядерной ракетой предложили заказчикам назвать блок, который контролирует температуру изделия, «Аспирином». Начальству это имя не пришлось по душе. Тогда родилось предложение изменить его на «Складчина» 22М10Д. Эту идею одобрили. Оказывается, что в тот день конструкторы праздновали день рождения КБ, стол накрывали в складчину, а за ним сидели 22 мужчины и 10 дам.

Есть еще одна байка: говорят, что как-то на полигоне разработчики показывали военачальнику маскировочные костюмы снайпера. Увидев один из них, он воскликнул: «А это что за кикимора?!» Эта кличка крепко «прилипла» к изделию. В таком же шутливом тоне назвали также костюмы «Леший» и «Шаман».

Песец_1 Снайперы разведывательной роты 4-й отдельной танковой бригады в маскировочных костюмах Фото: РИА Новости/Александр Уткин

Название зенитной ракетной системы С-500 тоже не такое очевидное, как может показаться на первый взгляд. Бывший гендиректор конструкторского бюро «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли рассказал: «После очередных успешных испытаний нашей системы С-400, когда еще был жив мой учитель и предшественник — ге­неральный директор «Алмаза» Николай Николаевич Поляшев, у нас с ним в кругу военных зашел шутливый разговор о перспективах, что будем делать дальше. А в это время как раз на рын­ке появился Mercedes С-500. Я и сказал: нам немцев надо обгонять, поэтому будем делать свой С-500. Так и родилось это название, кото­рое потом было положено на бумагу».