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Определены лидеры среди названий нового сверхоружия России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Определены лидеры по итогам конкурса по выбору названий для новых российских вооружений, который идет на сайте Минобороны России.

Ранее на выбор было предложено по 50 вариантов названий для трех образцов нового вооружения: боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Лидеры среди названий для боевого лазерного комплекса следующие: «Горыныч», «Карась» и «Пальмира».

Почти 28 % проголосовавших решили назвать беспилотный подводный аппарат «Шептуном», далее следует — «Карась» (более 27 %). Почти 50 тыс. человек решили назвать новейшую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Пальмира». На втором месте — «Император» (почти 372 тысячи, около 14 %). В числе лидеров названий — «Нежданчик», «Тишина», «Чебурашка» и «Буревестник».

Голосование по выбору наименований для новых образцов оружия на сайте Минобороны завершится 16 марта.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал ряд новых образцов оружия, в том числе комплексы «Сармат» и «Авангард». Глава государства подчеркнул, что у некоторых новых видов стратегического оружия пока нет наименований, предложив гражданам принять участие в выборе названий.

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