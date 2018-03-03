Поклонская придумала названия для новейших систем вооружения России

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская озвучила свои варианты названий новейших видов российского вооружения, которые президент РФ Владимир Путин презентовал во время послания Федеральному собранию. Об этом депутат написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«…Я предлагаю дать название «Крым» боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату — название «Севастополь», — предложила депутат.

По словам депутата, данные названия напомнят об историческом событии воссоединения русских земель современного периода, передает «Газета.ру».

Ранее помощник президента России Владислав Сурков предложил назвать одно из оружий «Гиви» в честь командира одного из подразделений ополчения Донбасса — Михаила Толстых (позывной — Гиви). Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новейшую российскую крылатую ракету «Пальмира» в честь погибших в Сирии российских летчиков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что голосование по выбору наименований новых образцов оружия будет запущено на сайте военного ведомства в ближайшее время.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал ряд новых образцов оружия, в том числе комплексы «Сармат» и «Авангард». Глава государства подчеркнул, что у некоторых новых видов стратегического оружия пока нет наименований, предложив гражданам принять участие в выборе названий.