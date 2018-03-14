Минобороны отобрало 50 вариантов названий для новых вооружений

На сайте министерства обороны России начался финальный этап голосования по выбору названий для нескольких видов новейших российских стратегических вооружений.

Всего в военное ведомство от интернет-пользователей поступило свыше 245 тыс. предложений с названиями. К финалу были отобраны по 50 самых популярных наименований для трех образцов вооружений — боевых лазерных комплексов, крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой и подводных беспилотников межконтинентальной дальности с аналогичной установкой.

Голосование завершится 16 марта, за текущими результатами можно следить на сайте военного ведомства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что свои варианты названий для вооружений предложили дипломаты из посольства РФ в Вашингтоне.