Первый модернизированный Ил-76МД-М передали Минобороны России

Минобороны РФ получило первый модернизированный серийный самолет Ил-76МД-М. Об этом заявил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Он отметил, что модернизация строевых Ил-76МД проводилась по заданию Воздушно-космических сил России. В ходе нее самолет был оснащен новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, на нем заменили бытовое, светотехническое и десантно-транспортное оборудование, включая средства обороны и связи.

Ил-76МД-М также имеет новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует необходимым требованиям и правилам полетов на российских и зарубежных воздушных трассах, сообщает телеканал «Звезда». Рогозин добавил, что строевая машина уже находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС России.