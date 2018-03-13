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Первый модернизированный Ил-76МД-М передали Минобороны России

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Минобороны РФ получило первый модернизированный серийный самолет Ил-76МД-М. Об этом заявил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Он отметил, что модернизация строевых Ил-76МД проводилась по заданию Воздушно-космических сил России. В ходе нее самолет был оснащен новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, на нем заменили бытовое, светотехническое и десантно-транспортное оборудование, включая средства обороны и связи.

Ил-76МД-М также имеет новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует необходимым требованиям и правилам полетов на российских и зарубежных воздушных трассах, сообщает телеканал «Звезда». Рогозин добавил, что строевая машина уже находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС России.

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