Прямой эфир

Американцы предлагают варианты названий новейшего российского оружия

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дипломаты из посольства России в Вашингтоне предложили американцам принять участие в конкурсе по выбору вариантов названий трем новейшим отечественным комплексам вооружений, который проводится на официальном сайте Минобороны РФ. Однако граждане США предпочли предлагать названия оружия в соцсетях.

В вариантах, предлагаемых американскими пользователями, просматривается советская и перестроечная тематика. Так, были предложены названия «Гулаг», «Трусы Брежнева», «Перестройка», «Гласность» и «Очередь за хлебом».

Были предложены названия «Любовь Путина», «Из России с любовью», «Повелитель времени» и «Прощай, Америка».

Вспомнив о разногласиях России с антидопинговым ведомством, один из пользователей предложил название WADA.

Многие обратились к историческим персонажам: «Колумб», «Столыпин», «Пабло Эскобар».

Кроме того, есть варианты «Виагра для конгресса», «Племянник Рогозина», «Царь-бомба» и «Пенсия». Кто-то даже предложил название «Конъюнктивит», передает НСН.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о ряде не имеющих аналогов в мире новейших разработок систем вооружения. Глава государства отметил, что у некоторых из них пока нет наименования, предложив всем желающим присылать в Минобороны свои варианты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны запустит голосование по выбору наименований новых образцов оружия
Песков: разработка РФ новых вооружений не нарушает ядерного паритета в мире

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017