Американцы предлагают варианты названий новейшего российского оружия

Дипломаты из посольства России в Вашингтоне предложили американцам принять участие в конкурсе по выбору вариантов названий трем новейшим отечественным комплексам вооружений, который проводится на официальном сайте Минобороны РФ. Однако граждане США предпочли предлагать названия оружия в соцсетях.

Take part in Vladimir Putin announced name-that-weapon contest for @Russia’s new global-range cruise missile, unmanned underwater drone & laser weaponry

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➡️https://t.co/Wdf5PJ7arI

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Follow @MoD_Russia🇷🇺 pic.twitter.com/3itKQ35bxq — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 1 марта 2018 г.

В вариантах, предлагаемых американскими пользователями, просматривается советская и перестроечная тематика. Так, были предложены названия «Гулаг», «Трусы Брежнева», «Перестройка», «Гласность» и «Очередь за хлебом».

Были предложены названия «Любовь Путина», «Из России с любовью», «Повелитель времени» и «Прощай, Америка».

Вспомнив о разногласиях России с антидопинговым ведомством, один из пользователей предложил название WADA.

Многие обратились к историческим персонажам: «Колумб», «Столыпин», «Пабло Эскобар».

Кроме того, есть варианты «Виагра для конгресса», «Племянник Рогозина», «Царь-бомба» и «Пенсия». Кто-то даже предложил название «Конъюнктивит», передает НСН.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о ряде не имеющих аналогов в мире новейших разработок систем вооружения. Глава государства отметил, что у некоторых из них пока нет наименования, предложив всем желающим присылать в Минобороны свои варианты.