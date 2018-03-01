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Посольство РФ предложило гражданам США назвать новое российское оружие

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Фото: ТАСС/Анатолий Бочинин
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Посольство России в США пригласило жителей страны принять участие в конкурсе по выбору названий для новейших образцов российского вооружения, о которых в ходе послания Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Поучаствуйте в объявленном Владимиром Путиным конкурсе «назови это оружие» для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», — говорится на англоязычной странице посольства в Twitter.

Как писал портал iz.ru, ранее о желании принять участие в конкурсе по выбору названия заявил помощник президента России Владислав Сурков. Он намерен предложить назвать один из типов оружия в честь одного из героев Донбасса. 

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