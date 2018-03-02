Кадыров предложил назвать новую российскую крылатую ракету «Пальмира»

Рамзан Кадыров предложил свое название для новейшей российской крылатой ракеты. Он предлагает назвать ракету в честь погибших в Сирии российских летчиков — «Пальмира».

По словам Кадырова, ракету нужно назвать в честь летчика, героя России Романа Филиппова, который произвел подрыв гранаты, когда его окружили боевики, в честь лейтенанта Александра Прохоренко, также окруженного террористами, и в честь подполковника Олега Пешкова, самолет которого был сбит.

Рамзан Кадыров напомнил, что каждый из них является героем. Именно эти люди пытались сохранить мир, «сохранить чудо». Один из вариантов названия сирийского города Пальмира — «чудо». Сражение в этом городе стало решающим моментом в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ.

Напомним, во время послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новой российской крылатой ракете, а также о подводной системе с ядерной энергоустановкой. Вооружение пока не имеет названия. Любой желающий может предложить свой вариант.