Кадыров рассказал о правах народов в современной России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в современной России каждому народу гарантированы реальные права и свободы, вспомним, что во времена сталинских репрессий чеченский народ был изгнан со своей земли.

23 февраля в Чечне отмечают годовщину депортации чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР и прилегающих к ней районов в Среднюю Азию и Казахстан в 1944 году.

«Сегодня мы живем в новой России, где каждому народу гарантированы реальные права и свободы... Руководство России неоднократно признавало тягчайшим преступлением репрессии против чеченского народа, оно принесло извинения», – цитирует Кадырова «РИА Новости».

10 февраля Кадыров заявил, что купил долю биткоина и намерен следить за развитием криптовалюты в будущем.

Кадыров отметил, что не считает необходимым запрещать криптовалюты. По его словам, эта сфера должна лишь четко регулироваться законодательством, чтобы обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем.