Прямой эфир
Сюжет:

ВВП Великобритании может сократиться вдвое из-за снегопадов

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Морозы и снегопады принесли ущерб экономике Великобритании в размере не менее $1,4 млрд в сутки. Газета The Guardian не исключает, что из-за непогоды рост ВВП Соединенного Королевства в I квартале 2018 года может сократиться вдвое. 

Так, убытки одной строительной индустрии за три самых холодных дня недели составили до $2,76 млрд. Стихия также парализовала работу железнодорожных и авиарейсов, а снег привел к блокировке автодорог, что не позволило многим людям добраться до мест работы. 

По тем же причинам сырьевые материалы не доставлялись на предприятия, что приводило к остановкам производства. Из-за этого опустели многие магазины, кафе, рестораны и прочие предприятия сферы обслуживания, а также учреждения культуры, развлечений и спорта.

Ранее сообщалось, что сильнейшие за последние пять лет морозы в ряде европейских стран повысили спрос на тепло- и энергоснабжение. В связи с этим наблюдается рекордное повышение цен на газ, который Европа вынуждена в рекордных объемах закупать у России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Британии три человека стали жертвами непогоды
Более 60 человек погибли в Польше из-за холодов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017