ВВП Великобритании может сократиться вдвое из-за снегопадов

Морозы и снегопады принесли ущерб экономике Великобритании в размере не менее $1,4 млрд в сутки. Газета The Guardian не исключает, что из-за непогоды рост ВВП Соединенного Королевства в I квартале 2018 года может сократиться вдвое.

Так, убытки одной строительной индустрии за три самых холодных дня недели составили до $2,76 млрд. Стихия также парализовала работу железнодорожных и авиарейсов, а снег привел к блокировке автодорог, что не позволило многим людям добраться до мест работы.

По тем же причинам сырьевые материалы не доставлялись на предприятия, что приводило к остановкам производства. Из-за этого опустели многие магазины, кафе, рестораны и прочие предприятия сферы обслуживания, а также учреждения культуры, развлечений и спорта.

Ранее сообщалось, что сильнейшие за последние пять лет морозы в ряде европейских стран повысили спрос на тепло- и энергоснабжение. В связи с этим наблюдается рекордное повышение цен на газ, который Европа вынуждена в рекордных объемах закупать у России.