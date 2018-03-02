В Британии три человека стали жертвами непогоды

Жертвами непогоды в Великобритании стали три человека, в том числе ребенок. Такие данные приводят экстренные службы за четверг, 1 марта.

Соединенное Королевство оказалось под властью атлантического шторма «Эмма» и антициклона «Зверь с Востока».

В результате аварии в графстве Корнуолл, где автомобиль въехал в дом, погибла 7-летняя девочка. Рядом с городом Беркшир в результате ДТП погиб мужчина, а в Лидсе на одной из улиц было обнаружено тело пожилой женщины, сообщает телеканал BBC.

В четверг, 1 марта, в связи с тяжелыми погодными условиями на юго-западе Англии и на юге Уэльса был объявлен красный уровень опасности. В регионе закрыто большинство школ.

The snow is coming down, the wind is blowing hard and here's how the roads are looking in Wales 💨💨 pic.twitter.com/XW7nvZBhQO — WalesOnline (@WalesOnline) March 1, 2018

В Шотландии приостановлена работа двух крупнейших аэропортов. Движение автотранспорта на юге региона затруднено из-за снежных заносов. Водителям рекомендовано отказаться от поездок в ближайшее время.

DO NOT TRAVEL



Roads all across Annandale and Eskdale are now becoming blocked by the snow drifts. Police Scotland advice is to stay at home if you live or work in these areas.



You will get stuck of you head out! A709 Dumfries to Lockerbie road is becoming impassable. #DGRoads pic.twitter.com/udjQpoJsSc — DGVost (@DGVost) March 1, 2018

В воздушной гавани столицы Великобритании также отменены десятки рейсов.