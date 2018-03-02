В Британии три человека стали жертвами непогоды
Жертвами непогоды в Великобритании стали три человека, в том числе ребенок. Такие данные приводят экстренные службы за четверг, 1 марта.
Соединенное Королевство оказалось под властью атлантического шторма «Эмма» и антициклона «Зверь с Востока».
В результате аварии в графстве Корнуолл, где автомобиль въехал в дом, погибла 7-летняя девочка. Рядом с городом Беркшир в результате ДТП погиб мужчина, а в Лидсе на одной из улиц было обнаружено тело пожилой женщины, сообщает телеканал BBC.
В четверг, 1 марта, в связи с тяжелыми погодными условиями на юго-западе Англии и на юге Уэльса был объявлен красный уровень опасности. В регионе закрыто большинство школ.
В Шотландии приостановлена работа двух крупнейших аэропортов. Движение автотранспорта на юге региона затруднено из-за снежных заносов. Водителям рекомендовано отказаться от поездок в ближайшее время.
В воздушной гавани столицы Великобритании также отменены десятки рейсов.