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В Британии три человека стали жертвами непогоды

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Фото: Global Look Press/Peter Noyce
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Жертвами непогоды в Великобритании стали три человека, в том числе ребенок. Такие данные приводят экстренные службы за четверг, 1 марта.

Соединенное Королевство оказалось под властью атлантического шторма «Эмма» и антициклона «Зверь с Востока».

В результате аварии в графстве Корнуолл, где автомобиль въехал в дом, погибла 7-летняя девочка. Рядом с городом Беркшир в результате ДТП погиб мужчина, а в Лидсе на одной из улиц было обнаружено тело пожилой женщины, сообщает телеканал BBC.

В четверг, 1 марта, в связи с тяжелыми погодными условиями на юго-западе Англии и на юге Уэльса был объявлен красный уровень опасности. В регионе закрыто большинство школ.

В Шотландии приостановлена работа двух крупнейших аэропортов. Движение автотранспорта на юге региона затруднено из-за снежных заносов. Водителям рекомендовано отказаться от поездок в ближайшее время.

В воздушной гавани столицы Великобритании также отменены десятки рейсов.

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