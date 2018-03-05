Бизнесу снизят издержки

Правительство отобрало 100 обязательных требований к бизнесу, которые должны быть актуализированы или совсем отменены, рассказал «Известиям» министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Списки мешающих работе требований составлялись вместе с предпринимателями. Отмена ограничений, в частности, в сферах экологии, транспорта, пожарной безопасности и таможенного регулирования позволит предпринимателям экономить от 9 млрд рублей в год. Михаил Абызов добавил, что сейчас к бизнесу применяются всего порядка 2 млн требований — их комплексный пересмотр и актуализация продлятся до 2025 года. Предполагаемый эффект от реформы контроля и надзора оценивается в 3% ВВП, или в 2,6 трлн рублей.

Правительство вместе с предпринимателями и Общественно-деловым советом по реформе контрольно-надзорной деятельности отобрало 100 обязательных требований к бизнесу, которые будут актуализированы или отменены вовсе, рассказал «Известиям» министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Отмена неактуальных требований к предпринимателям призвана сократить количество проверок и снизить издержки предприятий.

Всего сейчас к бизнесу применяется порядка 2 млн требований, рассказал Михаил Абызов. Многие из них установлены регионами, некоторые существуют еще со времен СССР. Министр отметил, что экономию бизнеса от актуализации требований эксперты НИУ ВШЭ оценивают в 3% ВВП — это примерно 2,6 трлн рублей.

Член экспертного совета при правительстве Александр Брагин уверен, что из 2 млн требований оперативно и безболезненно можно отменить примерно 10%.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин согласен, что эффект от актуализации требований к бизнесу достигнет 3% ВВП.

— В своем послании к Федеральному собранию президент, перечисляя источники роста экономики, назвал повышение производительности труда, поддержку малого бизнеса, рост несырьевого экспорта. Но радикальные изменения ситуации с экономическим ростом даст реформа контроля и надзора, — подчеркнул Александр Шохин.

В кабмине приступили к отбору подлежащих коррекции требований к бизнесу в начале прошлого года. Эта работа проводится в рамках реализации приоритетного проекта правительства по реформе контроля и надзора. Требования к предпринимателям, которые были введены до 2010 года (когда появился механизм оценки регулирующего воздействия), планируется вынести на широкое обсуждение. Сейчас на пересмотр поставлены требования в сферах таможенного регулирования, экологии, транспорта и пожарной безопасности — их актуализация позволит бизнесу экономить от 9 млрд рублей в год, отметил Михаил Абызов. Например, решено актуализировать требование о классификации отходов. В настоящее время для отнесения выбросов к тому или иному типу (по степени опасности) существуют две во многом дублирующие друг друга методики, обязательные к применению. На их основе планируется выработать единый метод. Предполагается, что это позволит экономить средства 12 тыс. предприятий (столько в РФ производств, относимых Минприроды России к категории объектов со значительным потенциалом загрязнения окружающей среды), отметили в проектном офисе.

В сфере пожарной безопасности решено отменить требование о том, что расстояние от светильников до хранящихся товаров в магазинах должно быть не менее полуметра. Современные типы ламп могут находиться на меньшем расстоянии от товаров без негативных последствий, считают в проектном офисе: наличие такого требования приводит к тому, что значительные площади складских помещений невозможно использовать для хранения товара, что, в свою очередь, приводит к дополнительным затратам бизнеса.

Снизить складские издержки призвана отмена требований о том, что стеллажи со спиртными напитками в магазинах должны находиться в 1 м от любых труб, а алкоголь должен храниться отдельно от других продуктов. Несоответствие любому из этих требований ведет к отказу в выдаче лицензии на торговлю алкогольной продукцией.

Если будут сняты все ограничения, которые мешают работать бизнесу, предприниматели смогут направить высвободившиеся средства в развитие предприятия. Отдача от них будет идти в бюджет в виде налогов — это позволит пополнить казну и направить средства на финансирование, например, социальной сферы.