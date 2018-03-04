Итальянский брак по расчету

Легализация борделей, отмена налога на электронные сигареты, льготы для приютивших бездомных домашних животных и депортация 600 тыс. мигрантов. Предвыборная кампания в Италии была крайне богата на обещания, но, похоже, не выполнила свою главную цель — определить победителя. Судя по всему, на проходящих 4 марта парламентских выборах ни одна из трех главных политических сил так и не сможет преодолеть 40-процентный порог, необходимый для формирования правительства (голосование закончится в час ночи мск). Между тем самый вероятный исход, на который надеются в Евросоюзе, — это коалиция правоцентристской партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!» и левоцентристов-демократов во главе с Маттео Ренци. Такой состав правительства, уверены многие еврочиновники, закажет путь во власть евроскептикам из «Лиги» Маттео Сальвини и «Движению Пяти Звезд» Луиджи ди Майо, а заодно позволит третьей экономике еврозоны избежать турбулентности.

Аттракцион невиданной щедрости

Как неоднократно заявляли сами кандидаты, главными темами выборов станут вопросы налогообложения, иммиграции и места Италии в Евросоюзе.

В том, что касается налогов, самые щедрые обещания раздавала правоцентристская коалиция, включающая такие партии, как «Италия, Вперед!», «Лига», «Братья Италии» и малоизвестная правая «Мы с Италией». Помимо введения плоской шкалы налога (в 15% по предложению главы «Лиги» Маттео Сальвини и в 23%, по задумке лидера «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони), избирателям обещали заодно отменить налог на содержание жилого фонда, налог на наследство и сборы за использование автодорог.

Особенно по налоговой части расстарался Сильвио Берлускони, за последние годы превратившийся в активного защитника прав животных и решивший, видимо, нести эту правозащитную повестку в массы. Прозванный «королем предвыборных обещаний» глава правоцентристов, в преддверие выборов посетивший несколько телеэфиров со своим белым пуделем Дуду, обещал снизить налоги на корм для животных, предоставить владельцам животных право на бесплатное посещение ветеринара дважды в месяц, а также налоговые льготы для тех, кто берет к себе бездомных животных.

Италия_1 Лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони Фото: REUTERS/Stefano Rellandini

Менее утопичные, но тоже масштабные налоговые обещания давало и «Движение Пяти Звезд»: освободить от налогов тех, чей ежегодный доход ниже €10 тыс., снизить подоходный налог для всех остальных и серьезно урезать так называемый региональный налог для компаний.

На этом фоне обещание правящей пока левоцентристской Демократической партии снизить на пару процентов налог на прибыль малых и средних предприятий вкупе с идеей предоставить работающим внештатно ежемесячный налоговый вычет в размере €80 смотрелось довольно скромно. Хоть и наиболее реалистично, особенно если учесть, что со вторым по величине в ЕС размером госдолга (первый — у Греции), денег на претворение всего обещанного в бюджете Италии нет.

Мигранты на выход

Как и в случае с настроем снизить налоги, пусть и в разных масштабах, партии оказались в целом единодушно настроены на необходимость пресечь новые потоки мигрантов в Италию. Но опять-таки с разной градацией. Если демократы предлагали решать миграционные проблемы относительно цивилизованно — через заключение двусторонних договоров со странами — поставщиками нелегалов и не забывать про программы интеграции, то «Лига» и «Вперед, Италия!» подошли к проблеме более решительно. И предложили ввести проверки на границах с другими странами ЕС, существенно ограничить предоставление убежища по гуманитарным соображениям и без лишних разговоров выслать из Италии 600 тыс. беженцев.

Пункт о наискорейшей депортации нелегалов звучал и в предложениях «Движения Пяти Звезд». Но они в то же время вспомнили и о тех, кто с ними непосредственно работает, предложив создать 10 тыс. новых рабочих мест в центрах по приему заявок на предоставление убежища.

Италия_2 Лидер «Движения Пяти Звезд» Луиджи ди Майо на избирательном участке Фото: REUTERS/Ciro De Luca

В остальных сферах большинство обещаний, в особенности на правом фланге и в «Движении Пяти звезд», были не столько созидательными, сколько направленными на отмену того, что ввели предшественники. Так, лидер «звезд» Луиджи ди Майо обещал отменить в случае победы сразу 400 законов. И это только в первый год своего предполагаемого правления.

Аппетиты «Лиги» по отмене оказались скромнее, но зато оригинальнее. Помимо обещания отменить закон об обязательной вакцинации для школьников, Маттео Сальвини запланировал — в случае победы, разумеется, — сказать решительное нет «абсурдному закону» о налогах на электронные сигареты, а также вновь, как уже было в Италии до 1958 года, легализовать бордели, обложив этот бизнес налогом.

Между Европой и Россией

«Лига» Сальвини зарекомендовала себя главным радикалом и в плане выстраивания отношений с Евросоюзом. Партия последовательно выступает за выход из зоны евро (хотя ближе к выборам эта тема притихла) и за пересмотр всех договоров, которые Рим заключил с Брюсселем, прежде всего в фискальной области. В этом идеологически ближе к «Лиге» стоят скорее «звезды», нежели соратники по коалиции из «Вперед, Италия!», которые особых претензий к ЕС не имеют. Впрочем, ближе к выборам Луиджи ди Майо, не отказываясь от пересмотра многих соглашений с ЕС, признал, что для референдума по выходу из еврозоны «время неподходящее».

Италия_4 Один из лидеров «Лиги» Маттео Сальвини Фото: REUTERS

Чуть ли не единственная тема, где три основные силы единодушны, — это вопрос о санкциях ЕС в отношении России. За их отмену открыто выступают и «Вперед, Италия!», и «Лига», и «Движение Пяти Звезд». И даже правящие демократы неоднократно открыто говорили о нецелесообразности продолжения санкционной войны Москвы и Брюсселя.

Что дальше

Опросы общественного мнения прекратились в Италии за две недели до выборов — так предписывает закон, чтобы не смущать статистикой умы неопределившихся избирателей. Данные же от 16 февраля (последний день, когда обнародование рейтингов было разрешено) свидетельствовали о том, что ни одной из трех главных политических сил в Италии не удастся преодолеть 40-процентный барьер, требующийся для формирования правительства. Так, уровень поддержки правоцентристской коалиции достигал 37,2%, популярность «Движения Пяти Звезд» — 27,8%, а Демократической партии — порядка 22%.

Самая популярная в Италии одиночная сила «Пять звезд» принципиально отказывается от каких-либо альянсов, что обрекает ее на новый срок в оппозиции.

Входящая в правоцентристскую коалицию «Лига» тоже избирательна в выборе союзников.

— «Лига» будет частью только правоцентристского правительства, ни в каком другом правительстве мы участвовать не будем, — заверил в преддверие выборов «Известия» сам Маттео Сальвини.

Нежелание менять нынешних правых партнеров на левоцентристов «Известиям» высказал и парламентарий от «Вперед, Италия!» Лучио Малан. Вместе с тем он признал, что риск недобрать нужное число голосов есть и что делать в этом случае — «большой вопрос».

— Если никто не наберет нужного большинства, то Италию ждут новые выборы, а это лучший способ отпугнуть избирателей плюс месяцы нестабильности. Или же нас ждет назначенное президентом правительство технократов. А у нас уже был худший опыт правительства во главе с технократом Марио Монти (он возглавлял правительство в 2011–2013 годах), — очертил депутат нерадужные перспективы.

Политический брак по расчету

На этом фоне коалиция правого и левого центра всё чаще воспринимается как неудобная, но неизбежная альтернатива. Не так давно даже сам Сильвио Берлускони не исключил варианта «большой коалиции» в немецком стиле — то есть союза своей «Вперед, Италия!» с Демпартией, хоть лишь на том условии, что левоцентристы подпишутся под платформой правого центра. Это делает такой союз сложным, но не невозможным.

— Самое важное, чтобы в Италии продолжалось восстановление экономики и Италия не осталась за бортом евросотрудничества. Для достижения этой цели коалиционное правительство возможно только между двумя проевропейскими партиями, то есть «Вперед, Италия!» и Демократической партией, — сказал «Известиям» депутат из последней Алессандро Маран.

Итальянский бизнес при этом явно на стороне Берлускони, хоть и не испытывает особых симпатий к его нынешним правым евроскептичным партнерам.

— Правоцентристский блок, возглавляемый Сильвио Берлускони, предлагает обширную программу реформ в сферах налогообложения и трудового права. Бывший премьер Италии говорит об идеях, традиционно близких деловым кругам Италии и нацеленных на обновление страны. Берлускони и левоцентристский блок могли бы пойти на объединение и сформировать правительство при том условии, что Берлускони оставит союз с партией Сальвини «Лига», которая была всегда против сильной Европы, — заявил «Известиям» президент ассоциации итальянских промышленников в РФ Confindustria Russia Эрнесто Ферленги. Хотя и признал, что такая коалиция будет уязвимой — из-за фундаментальных различий двух лагерей в оценке будущих реформ в стране.

Италия_3 Лидер Демократической партии Маттео Ренци Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi

Хрупкость альянса правого центра с левым понимают и в Брюсселе. Но для Евросоюза важнее избежать как усиления позиций евроскептических партий в Италии — «Лиги» и «Пяти звезд», чей гипотетический союз является главным кошмаром Европы, так и политического паралича, грозящий стране по итогам выборов. Спустя годы после мирового финансового кризиса Рим всё еще испытывает большие проблемы в банковском секторе, госдолг страны достигает €2,3 трлн, а безработица, по данным на январь этого года, составляет 11,1%. На этом фоне в ЕС здраво опасаются, что любая экономическая встряска в Италии обернется проблемами для всей еврозоны.

За неделю до выборов глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заметил, что в случае с Италией «нам стоит готовиться к худшему сценарию» ввиду вероятного отсутствия дееспособного правительства и нервной реакции на это финансовых рынков. А в европейской прессе всё чаще звучат признания анонимных еврочиновников о предпочтительности появления в Италии коалиции «Вперед, Италия!» и Демпартии Маттео Ренци.

Любопытно, что в 2011 году, если верить мемуарам экс-министра финансов США Тимоти Гайтнера, к нему обращались несколько высокопоставленных функционеров Евросоюза — якобы с просьбой поспособствовать падению правительства Берлускони (он на тот момент был в четвертый раз премьером) ради спасения евро. Зато сейчас Берлускони воспринимается в Европе чуть ли не как спаситель ЕС от крайне правых евроскептиков, пытающихся расшатать устои европейского дома.

Дополнительным козырем экс-премьера Италии в глазах Брюсселя, бесспорно, служит и тот факт, что кандидатом в премьеры от «Вперед, Италии!» Берлускони, по вердикту суда сам не имеющий права выдвигаться на госдолжности до 2019 года, выдвинул нынешнего президента Европарламента Антонии Таяни. И если союз с демократами окажется после подсчета голосов более математически выгодным, нынешний еврочиновник наверняка без особых сожалений отринет союз с правыми «Лигой» и «Братьями Италии», с которыми у «Вперед, Италия!» немало расхождений и помимо взглядов на место Италии в ЕС.