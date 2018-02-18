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Спецслужбы США десятилетиями вмешивались в выборы по всему миру

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Фото: TASS/Olivier Douliery
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Спецслужбы США десятилетиями проводили тайные операции, чтобы вмешиваться в выборы в зарубежных странах и политические процессы. Об этом рассказали бывшие сотрудники ЦРУ и американские эксперты в статье сотрудника газеты The New York Times и бывшего корреспондента в Москве Скотта Шейна, которая была опубликована в электронной версии в субботу, 17 февраля.

Работа посвящена обвинительному заключению против 13 граждан и трех организаций РФ, на которых была возложена ответственность за вмешательство в выборы. Шейн считает, что обвинения могут удивить только американских обывателей, которые не знакомы с тем, как действуют спецслужбы их родной страны. При этом сообщает, что ЦРУ вмешивается в выборы с момента своего основания после Второй мировой войны и не гнушалось ни подкупом, ни пропагандой и агитацией, ни физическим устранением неугодных лиц.

Стивен Холл, прослуживший в ЦРУ 30 лет до 2015 года, в статье Шейна не только утвердительно ответил на вопрос, занимались ли США вмешательством в выборы, но и выразил надежду, что спецслужбы продолжат деятельность. Также издание приводит его слова, о том, что россияне не нарушали никаких правил, сообщает ТАСС.

Шейн пишет, что первый опыт подобных операций ЦРУ заложили в Италии в 40-х годах, когда в течение 20 лет помогали коммунистам на выборах. Неугодных Вашингтону лидеров свергали в Иране и Гватемале в 50-х годах, в Латинской Америке, Азии и Африке покушались на политиков и поддерживали диктаторские режимы. Дов Левин из Университета Карнеги-Меллона в штате Пенсильвания сообщает, что насчитал 81 случай скрытого вмешательства США в выборы других государств за период с 1946 года по 2000 год.

Также в статье сообщается, что США вмешивались в выборы в России в 1996 году и в Сербии в 2000 году. Лок Джонсон из Университета штата Джорджия в 70-х годах занимался расследованием деяний ЦРУ в сенате конгресса. Он считает, что вмешательства в выборы 2016 года — кибервесия стандартных операций американских спецслужб. Джонсон рассказал, что тогда также использовали подкуп, ложную информацию в зарубежных газетах. В одном собеседники автора статьи уверены: происки ЦРУ не могут служить оправданием вмешательства в американские выборы 2016 года.

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