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Белый дом обвинил демократов и СМИ в создании «хаоса в США»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ting Shen
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Действия политиков-демократов и критикующих американскую администрацию крупных СМИ внесли больше хаоса в ситуацию в США, чем якобы имевшее место вмешательство России в выборы 2016 года.

Об этом заявил представитель Белого дома Хоган Гидли. Он отметил, что представители демократов и медиа распространяли ложную информацию о работе аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы.

Как писал портал iz.ru, накануне минюст США опубликовал список из 13 россиян и трех российских организаций, которые обвиняются в причастности к вмешательству в выборы 2016 года в США.

Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бездоказательности предъявляемых Вашингтоном обвинений и указывала на отсутствие вмешательства со своей стороны во внутренние дела США. 

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия располагает «информацией о конкретных фактах» иностранного деструктивного вмешательства в дела РФ в преддверии выборов президента, которые состоятся в марте.

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