Число жертв пожара в наркоцентре Баку увеличилось до 25 человек

Количество погибших при пожаре в Республиканском наркологическом центре в азербайджанской столице возросло до 25 человек.

«По уточненным данным, на месте происшествия найдены тела 25 погибших», — говорится в совместном заявлении МВД, МЧС и Генпрокуратуры республики.

Ранее в ведомствах заявили о 24 погибших.

Как писал портал iz.ru, возгорание произошло утром в пятницу, 2 марта. Из здания наркоцентра были эвакуированы более 30 человек. По предварительной версии, причиной пожара являются неполадки в электросети.