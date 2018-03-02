Около 30 человек погибло при пожаре в наркоцентре в Баку

Около 30 человек стали жертвами пожара в Республиканском наркологическом центре в столице Азербайджана.

Как сообщает информационное агентство АПА со ссылкой на предварительные данные Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, четверо пострадавших в результате пожара госпитализированы.

Ранее поступали сообщения об одном погибшем.

Напомним, возгорание произошло в пятницу утром. К ликвидации огня привлечены пожарные и спасатели МЧС, всего из здания наркоцентра были эвакуированы более 30 человек.