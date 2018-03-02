Один человек погиб при пожаре в наркологическом центре в Баку
Один человек погиб во время пожара в здании Республиканского наркологического центра в Баку.
Как сообщает Report, погибший — один из пациентов центра, его личность устанавливается.
Также отмечается, что три человека госпитализированы, свыше 30 человек эвакуированы.
Возгорание произошло в пятницу утром. К ликвидации огня привлечены пожарные и спасатели МЧС.
Ранее более 200 человек эвакуировали из-за возгорания в психиатрической больнице в Ногинске.