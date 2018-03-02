Запах гари и дымка окутали центр Петербурга из-за пожара

Жители Санкт-Петербурга сообщают о сильном запахе гари и дымке в результате пожара в историческом здании в центре города.

«Всё в дымке и запах гари», — пишет пользователь соцсетей. «Жуткий запах гари даже на Ваське (Васильевском острове)», — делится другой местный житель.

Как ранее сообщал портал iz.ru, спасателям удалось локализовать крупное возгорание в шестиэтажном офисном здании в Петроградском районе города. По данным МЧС, возгорание произошло в ночь на субботу в здании культурного наследия, построенного архитектором Карлом Бальди в начале XX века в стиле модерн.