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Запах гари и дымка окутали центр Петербурга из-за пожара

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Фото: пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу/78.mchs.gov.ru
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Жители Санкт-Петербурга сообщают о сильном запахе гари и дымке в результате пожара в историческом здании в центре города.

«Всё в дымке и запах гари», — пишет пользователь соцсетей. «Жуткий запах гари даже на Ваське (Васильевском острове)», — делится другой местный житель. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, спасателям удалось локализовать крупное возгорание в шестиэтажном офисном здании в Петроградском районе города. По данным МЧС, возгорание произошло в ночь на субботу в здании культурного наследия, построенного архитектором Карлом Бальди в начале XX века в стиле модерн.

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