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Спасатели локализовали пожар в центре Петербурга

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Спасатели локализовали крупное возгорание в шестиэтажном офисном здании в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар был потушен в 04:17 мск. Возгорание произошло в здании культурного наследия, построенного архитектором Карлом Бальди в начале XX века в стиле модерн.

Как сообщал портал iz.ru, пожар произошел в пятницу около 02:00 часов ночи по адресу: улица Куйбышева, дом 21. В результате сгорела крыша дома офисного здания. Площадь возгорания составила 100 кв. м, пожару присвоили третий ранг. Сведения о пострадавших не поступали.

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