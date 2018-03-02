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Власти Азербайджана подтвердили гибель 24 человек при пожаре в Баку

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Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
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При пожаре в Республиканском наркоцентре в Баку погибли 24 человека, говорится в совместном заявлении генпрокуратуры, МЧС и МВД Азербайджана.

«На месте происшествия обнаружены тела 24 погибших», — говорится в официальном сообщении властей.

По информации правоохранительных органов страны, 34 человека спасены, трое из них доставлены в Республиканский токсикологический центр.

«По факту Генпрокуратурой немедленно возбуждено уголовное дело, создана оперативно-следственная группа, в которую вошли опытные сотрудники Генпрокуратуры, МВД и МЧС», — уточнили в ведомствах. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, возгорание произошло в пятницу утром. 

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