Власти Азербайджана подтвердили гибель 24 человек при пожаре в Баку

При пожаре в Республиканском наркоцентре в Баку погибли 24 человека, говорится в совместном заявлении генпрокуратуры, МЧС и МВД Азербайджана.

«На месте происшествия обнаружены тела 24 погибших», — говорится в официальном сообщении властей.

По информации правоохранительных органов страны, 34 человека спасены, трое из них доставлены в Республиканский токсикологический центр.

«По факту Генпрокуратурой немедленно возбуждено уголовное дело, создана оперативно-следственная группа, в которую вошли опытные сотрудники Генпрокуратуры, МВД и МЧС», — уточнили в ведомствах.

Как ранее сообщал портал iz.ru, возгорание произошло в пятницу утром.