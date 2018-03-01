Прямой эфир

Пожарный корабль прибыл тушить загоревшийся теплоход в Москве

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарный корабль «Полковник Чернышев» прибыл тушить загоревшийся в Москве теплоход. В настоящее время он приступил к ликвидации возгорания, сообщает телеканал РЕН ТВ. На видеокадрах видно, как теплоход полностью охвачен огнем.

Как сообщает ТАСС, тушение пожара было осложнено из-за того, что водоисточники находятся на удалении 1,5 км. Для подачи воды специалистам пришлось установить насосную станцию на водоем и проделать прорубь. По словам начальника ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова, тушение пожара также осложнено из-за того, что рядом с местом пожара, скорее всего, проходит несанкционированная кабельная сеть освещения, которая длительное время не была отключена.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в пятницу на Нагатинской набережной в Москве загорелось речное судно. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Огнем охвачены две палубы. В результате ЧП никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве из-за пожара в учительской эвакуировали всю школу
Пациентов психиатрической больницы в Подмосковье эвакуировали из-за пожара

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017