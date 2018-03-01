Пожарный корабль прибыл тушить загоревшийся теплоход в Москве

Пожарный корабль «Полковник Чернышев» прибыл тушить загоревшийся в Москве теплоход. В настоящее время он приступил к ликвидации возгорания, сообщает телеканал РЕН ТВ. На видеокадрах видно, как теплоход полностью охвачен огнем.

Как сообщает ТАСС, тушение пожара было осложнено из-за того, что водоисточники находятся на удалении 1,5 км. Для подачи воды специалистам пришлось установить насосную станцию на водоем и проделать прорубь. По словам начальника ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова, тушение пожара также осложнено из-за того, что рядом с местом пожара, скорее всего, проходит несанкционированная кабельная сеть освещения, которая длительное время не была отключена.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в пятницу на Нагатинской набережной в Москве загорелось речное судно. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Огнем охвачены две палубы. В результате ЧП никто не пострадал.