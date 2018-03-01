В Москве из-за пожара в учительской эвакуировали всю школу

В одной из школ на юго-востоке Москвы произошло возгорание в учительской. По пожарной тревоге из здания эвакуировали более 400 школьников и педагогов.

«Очаг возгорания находился в учительской школы № 1959 по адресу: Перервинский бульвар, дом 20, корпус 1», — сообщил источник в столичных экстренных службах.

По его словам, в помещении для учителей на четвертом этаже загорелась мебель. Огонь охватил около 10 кв. м, уточняет «РИА Новости».

При происшествии никто не пострадал, возгорание ликвидировано.