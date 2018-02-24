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Школа-интернат эвакуирована в Кирове из-за сообщения о бомбе

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Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
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Из-за сообщении о минировании и угрозы взрыва в пятницу вечером были эвакуированы ученики и персонал школы-интерната в Кирове, сообщили в субботу в региональном главке МЧС.

«В 19:57 23 февраля от дежурного пункта полиции поступила информация об анонимном сообщении о минировании школы-интерната в Кирове по адресу: улица Пушкина 27», –– приводит сообщение спасателей «Интерфакс». На месте происшествия работают кинолог с собакой, взрывотехники и представители всех экстренных служб города. Обследуются помещения интерната, взрывное устройство не обнаружено.

14 февраля объявлялась угроза взрыва в жилом доме в Москве.

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