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Несколько ТЦ и кинотеатров эвакуировали за сутки в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Несколько крупных торгово-развлекательных центров и кинотеатров эвакуировали в Санкт-Петербурге из-за сообщений о бомбе.

Об этом сообщает телеканал «78».

Речь идет о торговых центрах «Охта Молл», «Мега Дыбенко», «Радуга», «Июнь», «Рио», «Континент», «Европолис», а также о киноцентре «Великан Парк» в Александровском парке, Доме кино и кинотеатре «Родина» на Караванной улице.

Ранее портал iz.ru писал, что анонимные звонки о заведомо ложном минировании зданий поступают в экстренные службы городов РФ с сентября. По подсчетам ФСБ, только Москва из-за телефонного терроризма понесла ущерб на сумму более 150 млн рублей.

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