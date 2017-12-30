Эвакуировали аэропорт и торговые центры Нижнего Новгорода

Силовики эвакуировали торговые центры и аэропорт Нижнего Новгорода, правоохранительные органы проверяют анонимное сообщение о минировании.

Эвакуированы посетители и сотрудники ТЦ «Седьмое небо», где в предновогодние дни было традиционного много человек. В соцсетях есть информация, что эвакуация коснулась и других торговых центров – «Меги» и «Фантастики», информирует ТАСС.

В 18:30 мск поступило сообщение, что в здании аэропорта Нижнего Новгорода находится опасный предмет, пассажиров и сотрудников эвакуировали. Проводятся проверочные мероприятия, в ТЦ и эаропорту работают кинологи со служебными собаками.

Ранее в субботу эвакуация прошла в торговых центрах Екатеринбурга и Красноярска. Взрывных устройств обнаружено не было.