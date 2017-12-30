Прямой эфир
Мир
Авиацию ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95
Политика
Пушков назвал глупостью года слова украинского генерала о Крымском мосте
Общество
Стала известна личность предполагаемого стрелка в центре Москвы
Общество
Стала известна причина стрельбы в центре Москвы
Общество
Тяжелое ранение в голову получил один из пострадавших при стрельбе в Москве
Мир
Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США
Сюжет:

Эвакуировали аэропорт и торговые центры Нижнего Новгорода

0
Фото: Global Look Press/Rene Fluger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силовики эвакуировали торговые центры и аэропорт Нижнего Новгорода, правоохранительные органы проверяют анонимное сообщение о минировании.

Эвакуированы посетители и сотрудники ТЦ «Седьмое небо», где в предновогодние дни было традиционного много человек. В соцсетях есть информация, что эвакуация коснулась и других торговых центров – «Меги» и «Фантастики», информирует ТАСС.

В 18:30 мск поступило сообщение, что в здании аэропорта Нижнего Новгорода находится опасный предмет, пассажиров и сотрудников эвакуировали. Проводятся проверочные мероприятия, в ТЦ и эаропорту работают кинологи со служебными собаками.

Ранее в субботу эвакуация прошла в торговых центрах Екатеринбурга и Красноярска. Взрывных устройств обнаружено не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге эвакуируют жильцов дома после взрыва газа
ТЦ в «новой Москве» эвакуировали из-за подозрительного предмета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017