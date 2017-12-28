Прямой эфир

В Екатеринбурге эвакуируют жильцов дома после взрыва газа

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жильцов дома в Екатеринбурге, где ранее 28 декабря произошел взрыв газа, эвакуируют на ночь из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщил глава администрации Орджоникидзевского района города Вячеслав Трапезников.

«Принято решение об эвакуации третьего подъезда, по второму подъезду принято решение, что жильцов эвакуировать не надо. Это 15 квартир, примерно 40 человек, список сейчас оформляется», — цитирует Трапезникова агентство ТАСС.

Глава администрации отметил, что эвакуированным неоднократно предлагали размещение и питание, однако жильцы отказались оставаться на ночь в пункте временного размещения.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, поврежденный дом взят под круглосуточную охрану во избежание мародерства и незаконного проникновения в чужие квартиры.

Напомним, взрыв газа в квартире на пятом этаже многоквартирного дома произошел на Верстовой улице в поселке Садовый. Взрывной волной были выбиты стекла в окнах, начался пожар на площади 25 кв. м среди эвакуированных — восемь детей. При взрыве пострадал хозяин квартиры, он госпитализирован с ожогами третьей степени.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэрия Омска оплатит ремонт пострадавшей при взрыве газа новостройки
Один человек пострадал при взрыве газа в общежитии в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017