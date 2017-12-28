В Екатеринбурге эвакуируют жильцов дома после взрыва газа

Жильцов дома в Екатеринбурге, где ранее 28 декабря произошел взрыв газа, эвакуируют на ночь из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщил глава администрации Орджоникидзевского района города Вячеслав Трапезников.

«Принято решение об эвакуации третьего подъезда, по второму подъезду принято решение, что жильцов эвакуировать не надо. Это 15 квартир, примерно 40 человек, список сейчас оформляется», — цитирует Трапезникова агентство ТАСС.

Глава администрации отметил, что эвакуированным неоднократно предлагали размещение и питание, однако жильцы отказались оставаться на ночь в пункте временного размещения.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, поврежденный дом взят под круглосуточную охрану во избежание мародерства и незаконного проникновения в чужие квартиры.

Напомним, взрыв газа в квартире на пятом этаже многоквартирного дома произошел на Верстовой улице в поселке Садовый. Взрывной волной были выбиты стекла в окнах, начался пожар на площади 25 кв. м среди эвакуированных — восемь детей. При взрыве пострадал хозяин квартиры, он госпитализирован с ожогами третьей степени.