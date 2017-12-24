Мэрия Омска оплатит ремонт пострадавшей при взрыве газа новостройки

Мэрия Омска направит на восстановление новостройки, пострадавшей от взрыва бытового газа, средства резервного фонда города.

Мэр города Оксана Фадина экстренно вернулась в Омск из командировки и назначила ряд совещаний, сообщил начальник отдела по работе со СМИ городской администрации Виктор Гашеев.

«Планируется детально обсудить социально-бытовые условия проживания отселенных жителей дома», — цитирует ТАСС представителя мэрии.

По его словам, в связи с происшествием в Омске введен режим ЧС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в омской новостройке в результате взрыва газа в одной из квартир на верхних этажах дома произошло обрушение внутренней перегородки. Возгорание за взрывом не последовало. В результате происшествия пострадал один человек.