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Газ взорвался в пригороде Екатеринбурга

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Взрыв газа произошел в поселке Садовом — пригороде Екатеринбурга, в соцсетях появились фото и видео инцидента. Газ взорвался в квартире на пятом этаже многоквартирного дома вечером в четверг, взрывной волной выбиты стекла в окнах, начался пожар.

Инцидент имел место на Верстовой улице, сообщает телеканал «Звезда». На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики, стоят пожарные машины и кареты скорой. помощи

«Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, в результате по лестничным маршам было эвакуировано 40 человек, из них восемь детей», — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Хозяин квартиры — местный житель 1985 года рождения, сообщает «РИА Новости». Предварительно установлено, что в момент взрыва газа он было дома один, с ожогами он доставлен в ожоговый центр 40-й горбольницы Екатеринбурга, сообщает «Федеральное агентство новостей»

23 декабря взрыв газа произошел в новом 10-этажном жилом доме в Омске, пострадал один человек.

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