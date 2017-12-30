Эвакуация торговых центров объявлена в Екатеринбурге

Сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей и сотрудников трех крупных торговых центров в Екатеринбурге. Несмотря на новогодний ажиотаж посетителей, эвакуация была проведена, о причинах не сообщается. Предположительно, людей вывели из зданий из-за звонков о минировании.

Эвакуация коснулась торговых центров «Мега», «Гринвич» и «Карнавал», сообщают интернет-СМИ Екатеринбурга.

Ранее в субботу сообщалось, что эвакуация прошла в нескольких объектах в Новосибирске и Красноярске из-за поступивших сообщений о минировании.