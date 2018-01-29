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Здания Госдумы, двух департаментов и районных управ эвакуируют в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В столице проходит эвакуация из зданий Государственной думы, департамента образования, департамента труда и соцзащиты, а также семи районных управ.

Как передает телеканал РЕН ТВ, в понедельник в правоохранительные органы поступили сообщения о минировании в зданиях Госдумы, департамента образования, департамента труда и соцзащиты, приемной депутата на улице Абрамцевской, а также управ в районах Соколиная гора, Теплый стан, Академический, Хорошево, Мневники, Коньково, Обручевский. В результате звонков о минировании эвакуируют также Государственную фельдъегерскую службу на улице Солянка.

По всем адресам были направлены оперативные бригады кинологов. 

Волна «телефонного терроризма» с ложными сообщениями об угрозе взрыва началась в России 10 сентября. В результате подобных сообщений Москва понесла ущерб в размере 150 млн рублей.

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