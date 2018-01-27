Около 700 человек эвакуированы с Курского вокзала после анонимного звонка

Порядка 700 человек были эвакуированы из здания Курского вокзала в Москве после анонимного сообщения о его минировании. Об этом 27 января сообщает ТАСС.

Здание обследуется на наличие взрывного устройства.

«Кинологи проверяют анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Курского вокзала. Эвакуированы 700 пассажиров и сотрудников вокзала», — цитирует агентство собеседника в экстренных службах города.

Ранее 27 января аноним «заминировал» здание Киевского вокзала столицы, после его проверки эта информация не подтвердилась.

24 января неизвестный по электронной почте сообщил в ФСБ о минировании прокуратуры города Москвы. 26 января против злоумышленника было заведено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.