Уголовное дело возбуждено после «минирования» московской прокуратуры

Уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 3 ст. 207 УК РФ) возбуждено после поступившей ФСБ информации о минировании прокуратуры Москвы. Об этом iz.ru стало известно в пятницу, 26 января.

По имеющейся информации, 24 января неизвестный с электронного адреса simon.aleksevich@bk.ru отправил на официальный электронный адрес Федеральной службы безопасности России сообщение о том, что в здании прокуратуры заложено взрывное устройство. Данные сведения не подтвердились, в настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Между тем 26 января источники в экстренных службах сообщили о том, что стражи порядка получили сообщение об угрозе взрыва в здании прокуратуры в пятницу. По словам собеседника ТАСС, учреждение проверили кинологи, эвакуация сотрудников не проводилась.