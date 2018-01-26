Прямой эфир
Сюжет:

Уголовное дело возбуждено после «минирования» московской прокуратуры

0
Фото: ТАСС/Коротаев Артем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 3 ст. 207 УК РФ) возбуждено после поступившей ФСБ информации о минировании прокуратуры Москвы. Об этом iz.ru стало известно в пятницу, 26 января. 

По имеющейся информации, 24 января неизвестный с электронного адреса simon.aleksevich@bk.ru отправил на официальный электронный адрес Федеральной службы безопасности России сообщение о том, что в здании прокуратуры заложено взрывное устройство. Данные сведения не подтвердились, в настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Между тем 26 января источники в экстренных службах сообщили о том, что стражи порядка получили сообщение об угрозе взрыва в здании прокуратуры в пятницу. По словам собеседника ТАСС, учреждение проверили кинологи, эвакуация сотрудников не проводилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Липецка осужден на 1,5 года колонии за звонок о лжеминировании
«Заминировавший» Курский вокзал мужчина осужден на четыре года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017