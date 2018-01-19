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Житель Липецка осужден на 1,5 года колонии за звонок о лжеминировании

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В Липецке предстал перед судом 36-летний мужчина, обвиняемый в заведомо ложном сообщении о теракте. По данным прокуратуры региона, в июне 2017 года он позвонил в дежурную часть полиции и заявил, что одна из квартир жилого дома по улице Циолковского заминирована.

В ходе проверки никаких взрывных устройств или других опасных предметов обнаружено не было. Звонившего нашли и задержали. Об этом сообщает GOROD48.

Нарушитель рассказал полицейским, что он совершил этот поступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Из-за шутника были потрачены бюджетные средства, отвлечены от работы сотрудники правоохранительных органов и служб, причинено беспокойство жильцам дома. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как писал портал iz.ru, в конце 2017 года в России ужесточили наказание за телефонный терроризм. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, за ложное сообщение о готовящемся взрыве нарушителям будет грозить от трех до пяти лет лишения свободы, в случае тяжелых последствий — от восьми до 10 лет. 

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